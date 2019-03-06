شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر: اليمن يواجه تحديدات كبرى بينها الخلافات بين قيادات الشرعية وأمنها وأمن السعودية مشترك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر ان الأمن مشترك بين اليمن والسعودية ولا يمكن التفريق بين الأمن في البلدين فهو مشترك.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساء اليوم الأربعاء 6 مارس 2019 وتابعها محرر "يمن الغد" بعنوان «الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار».

وفي الندوة التي عقدت في قاعة المحاضرات الكبرى بمؤسسة الملك فيصل الخيرية بالعاصمة السعودية الرياض أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر أكد ان اليمن انتقلت حاليا من حالة الاغاثات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاعمار والتنمية وإعادة بناء واعمار ماخلفته الحرب ودمرته مليشيات الحوثي في المحافظات المحررة..

وقال السفير آل جابر" لا يمكن التفريق بين الأمن في السعودية والأمن في اليمن فالأمن مشترك بين البلدين.. وتواجه اليمن اليوم تحديات سياسية وأمنية كثيرة أبرزها: الميليشيات الحوثية المدعومة عسكريا وسياسيا من إيران، إضافة إلى الخلافات الحزبية الداخلية".

وأضاف" هناك تحديات اجتماعية أهمها وجود الميليشيات الحوثية التي دمرت الأعراف القبلية والنسيج الاجتماعي في اليمن، وكذلك مشكلة الجغرافيا السكانية والتنمية البشرية والتي انخفضت معدلاتها بسبب السياسات الحوثية السلبية".

وأكد السفير آل جابر أن اليمن يمر بحالة إنسانية صعبة بسبب الميليشيات الحوثية.. وهناك تزايد في إجمالي الدعم الإنساني المطلوب واستجابة لهذه الحالة أسست السعودية مبادرات وبرامج للمساعدات مثل #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة، وخطط للعمليات الإغاثية الشاملة من أجل تحسين الوضع الإنساني الشامل.

وقال " #السعودية هي الأكثر والأسرع دعمًا لليمن.. وتقدم دعمًا شاملا لكل ما تتطلبه الحالة الإنسانية من غذاء ودواء، ودعم للبنك المركزي اليمني بوديعة سعودية".

مؤكدا سعادته أن المانحين الدوليين يواجهون في #اليمن صعوبات كثيرة في إيصال المساعدات بسبب الفساد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية.. والسعودية تحتل المرتبة الأولى في نسبة تحويلات المغتربين اليمنيين إلى اليمن.

وأضاف "يواجه تحقيق أهداف التنمية في اليمن تحديات مزمنة مثل الفقر والبطالة وقصور عمل مؤسسات الدولة، ونسعى عبر #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، وتشجيع المانحين الدوليين، وإضعاف تأثير الجماعات الإرهابية".

وتابع السفير آل جابر قائلا "نركز من خلال #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن على دعم قطاعات التعليم والعمل، ودعم المشتقات النفطية من أجل تحسين مستوى الأمن والمعيشة.. ونعمل عبر شراكة فاعلة مع المنظمات الإقليمية والدولية، ونعمل من أجل أن يتسلح الأطفال اليمنيين بالكتاب وليس السلاح.. وخيارنا هو السلام، وليس الحرب".