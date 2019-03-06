شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض قبائل حجور لخيانة كبرى والمواقع تسقط تباعا بيد الحوثي - مصادر تكشف عن قائد المؤامرة وتحذر من خطر كبير خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر قبلية اليوم الاربعاء ، بتعرض قبائل حجور لخيانات كبيرة من شخصيات وقيادات محسوبة على الحزب الاشتراكي ، ما تسبب في سقوط مناطق كانت القبائل قد دحرت المليشيات منها.



واكدت المصادر ‏سقوط جبل المنصورة ومناطق الحديتين والقيم وبلاد بني مسلم والقومي والقميمه بيد الحوثيين ، بسبب تلك الخيانات.

واضافت «مناطق شاسعة في حجور معرضة لخطر كبير خلال الساعات القادمة ،والعبسية ان تسقط لكن الابطال صمدوا».

ونفت المصادر وصول اي تعزيزات عسكرية من الشرعية ، كما تم الترويج له خلال الايام الماضية .

وعن المتورطين في المؤامرة ضد رجال حجور كشف المصادر بأن «خالد القاضي احد مشائخ كشر،وهو زعيم الحزب الاشتراكي في المديرية سكرتير أول لمنظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة ورئيسا لما يسمى اللجنة الثورية الحوثية في كشر، هو من قاد تلك المؤامرة» .

وكتب الناشط والاعلامي عامر السعيدي على حسابه في تويتر :« يقع وادي سودين وزعيم الاشتراكي أسفل العبيسة من الغرب، من هذا الوادي دخل الحوثي إلى بني شهر ومنها إلى قرية النامرة التي فجر كل بيوت أهلها بني جبهان، ومن النامرة صعد إلى حصن وجبل المنصورة، ومن هناك أطلق النار على ظهر المقاومة التي تصد زحوفاته القادمة من الشرق».

وشهدت جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، أمس الثلاثاء، مواجهات شرسة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل.

وأحرزت مليشيا الحوثي تقدماً ملحوظاً شرقي مديرية كشر، عقب سيطرتها على مواقع هامة بعد قتال عنيف مع رجال القبائل، في ظل تقاعس من الشرعية والتحالف.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي تمكنت من التقدم في مناطق العبيسة شرقي كشر وسيطروا على جبل المنصورة الاستراتيجي ومنطقة "الحديتين".

وبحسب المصادر فإن الحوثيين يواصلون قصفهم الممنهج للقرى والمناطق الآهلة بالسكان بالسلاح الثقيل والصواريخ الباليستية.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي قصفت قرية "الزعاكرة" بصاروخ أرض- أرض وهو الأول من نوعه منذ الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على حجور.