"بن بريك" يهدد باستخدام قوات الأمن المصرية

هدد هاني بن بريك، نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، باستخدام قوات الأمن المصرية ضد اجتماع يعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة لتشكيل الائتلاف الوطني الجنوبي.

وقال "بن بريك" في تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إن أجهزة الأمن المصرية لن تكون بعيدة أبدا عن تحركات ما أسماها بشخصيات إخونجية بارزة في الشرعية اليمنية الإخونجية من وزراء ومن مكتب الرئاسة والتي تخطط لعقد مؤتمرات جنوبية مزعومة حسب قوله.

وأضاف "بن بريك"، إن المخطط إخونجي بئيس لتفريخ مكونات جنوبية تديرها جماعة الإخوان الإرهابية، ونحن على تعاون تام مع الأمن المصري لفضحهم. حسب وصفه.

ويعقد عصر اليوم الأربعاء، في القاهرة، المؤتمر الأول لائتلاف داعم للرئيس عبد ربه منصور هادي، ويضم 14 مكونا سياسيا من الحراك الجنوبي المنادي بحل قضية الجنوب.

ونقلت وكالة الأناضول عن محمد السعدي وهو المتحدث باسم الائتلاف، إن المؤتمر يشمل الأحزاب السياسية وقوى من الحراك الجنوبي وعدد من القيادات الجنوبية المستقلة، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، لمناقشة الوضع في جنوب اليمن.

وأشار السعدي، إلى إن الائتلاف هو أكبر مكوّن في الجنوب، ويشمل أغلب الطيف السياسي والمجتمعي هناك، موضحا أن إشهار الائتلاف جاء قبل عام عبر الإعلان عن وثيقة التأسيس في أبريل/ نيسان 2018.

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وأوضح إن المؤتمر الأول سيتم فيه إقرار الهيكل الداخلي للائتلاف وخطة عمله، الذي يعد هدفه الأول دعم حكومة هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية، ودعم المرجعيات الثلاث كقاعدة لحل الأزمة اليمنية.

ومرجعيات الحل السياسي في اليمن التي تؤكد عليها الحكومة اليمنية، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل (المنعقد في صنعاء 18 مارس/ آذار 2013-25 يناير/ كانون الثاني 2014)، وقرار مجلس الأمن 2216. وطبق السعدي، فإن أبرز القيادات المشاركة في المؤتمر وزير العدل في الحكومة اليمنية ورئيس المجلس الأعلى للحراك على الغريب، ورئيس مؤتمر شعب الجنوب محمد على أحمد، ونائب مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد العيسي. ووفق مصدر في الحراك، فإن الائتلاف مدعوم من العيسي الذي يعد من أبرز رجال الأعمال في اليمن، بجانب منصبه كنائب لمدير مكتب الرئيس هادي.

ولفت إلى إن الائتلاف الوطني الجديد يملك ثقلا سياسيا بالنظر إلى الشخصيات المشاركة فيه، وإنه من المتوقع أن ينضم إلى المؤتمر السياسي البارز ورئيس أول حكومة يمنية بعد الوحدة حيدر العطاس.

ويقول "الانتقالي الجنوبي" - الذي أُعلن عن تأسيسه في 11 مايو/ آيار 2017، عقب إقالة الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن- إنه من يمتلك شرعية تمثيل جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة قبل الاندماج مع شمال اليمن في 22 مايو/ آيار 1990.

كما ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله في دولة مستقلة، وبين حين وآخر، يشن هجوما إعلاميا على الحكومة اليمنية وهادي، بينما خاضت القوات الموالية له قتالا عنيفا أواخر يناير من العام الماضي ضد القوات الحكومية في عدن.