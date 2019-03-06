أمين عام المهرة يدشن ورشة عمل حول تنسيق الأعمال الأنسانية لأعضاء مبادرة (فينا خير)

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر بمعية وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي و الوكيل المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ورشة عمل حول تنسيق الأعمال الأنسانية نظمها أعضاء مبادرة " فينا خير ".

ووفق متابعة" الخليج 365"، ففي التدشين أشار الأمين العام الى أهمية مثل هذه المبادرات الأنسانية التي تعود بالنفع على المواطن والمجتمع ، مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة على أستعداد لدعم هذه المبادرة لتسهيل كافة أعمالها وأنشطتها الأنسانية.

وأكد نيمر أن الورشة تستهدف أعضاء مبادرة " فينا خير " في عموم مديريات المحافظة لتدريبهم عن آلية تنسيق الأعمال الأنسانية التي تقدمها المبادرة ، مثمناً الدور الكبير الذي يبذلونه أعضاء المبادرة في العمل الإنساني ومساعدة المواطنين المحتاجين للتخفيف معاناتهم.

وأوضحت الأستاذة يسرى خؤار رئيسة مبادرة فينا خير تم تأسيسها بتكليف من محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بهدف التركيز على الجوانب الإنسانية والأعمال الخيرية وتقديم مختلف سبل العون للفئات الاجتماعية المستهدفة.