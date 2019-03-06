محافظ تعز يناقش مع برنامج الغذاء العالمي أنشطته في المحافظة

التقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن محمد علي محمود، وبحث معه أنشطة البرنامج في محافظة تعز وطرق وآليات تقديم السلل الغذائية التي يقدمها البرنامج.

وفي اللقاء تم الاتفاق على الموضوعات التي تم طرحها من قبل محافظ تعز ومنها استيعاب عدد الاسر بحسب خطة الاحتياجات الانسانية للعام ٢٠١٩م وفقاً لمذكرة المحافظة المسلمة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ،والانتقال من السلل العينية الي التوزيع نقداً وتحويل المبالغ بالدولار الى البنك المركزي تعز او اي بنك اخر وفتح مكتب لبرنامج الغذاء في التربة والمخا والتعامل مع تعز من خلال مكتب مستقل بدلا من ربط تعز مع مكتب اب.

وعبر المحافظ شمسان عن شكره للجهود التي يقوم بها برنامج الغذاء في دعم الأسر والتخفيف من معاناتها خصوصا في ظل ما تشهده مدينة تعز من وضع اقتصادي ومعيشي صعب جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيا الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات.