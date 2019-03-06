بالصور.. البرنامج السعودي يوزع 10 قوارب مع محركاتها بمديرية المسيلة بالمهرة

وزع اليوم الأربعاء، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 10 قوارب صيد مع محركاتها بمديرية المسيلة بمحافظة المهرة.

وخلال فعالية التدشين التي أقيمت برعاية محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، أوضح مدير البرنامج السعودي بالمهرة، الأستاذ عبدالهادي بن جبران القحطاني، أن هذا الدعم يأتي لتخفيف المعاناة على الصيادين في مديرية المسيلة.

وطبق متابعة "الخليج 365"، أشار إلى أن الدعم يأتي ضمن سلسلة دعم البرنامج السعودي لمجال الثروة السمكية في محافظة المهرة.

ويستفيد من توزيع العشرة القوارب مع محركاتها أكثر من 30 صياد.

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وعبر المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم للملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للمهرة والصيادين.

حضر عملية التدشين رئيس هيئه المصائد بالمهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات، ومدير عام مديرية المسيلة، فضل صلاح الدحيمي.

وكان قطاع الصيادين تعرض لأضرار واسعة جراء إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة منتصف أكتوبر 2018 الماضي.