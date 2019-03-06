مكتب حقوق الإنسان بالمهرة يطلع على أوضاع السجناء وآلية عمل الأحوال المدنية

اطلع مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة، محمود القميري، اليوم الأربعاء، على أوضاع السجناء في البحث الجنائي والسجن المركزي وآلية عمل إدارتي الأحوال المدينة والهجرة والجوازات.

ووفق متابعة "الخليج 365"، بدأ القميري، زيارته الميدانية، بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة، مطلعاً إلى أوضاع السجناء وقضاياهم ومدة بقائهم في السجن القانونية.

كما اطلع مدير مكتب حقوق الإنسان، خلال تفقده السجن المركزي بالمحافظة، على أوضاع السجناء داخل السجن.

وقدم القميري، عدد من الملاحظات لإدارة السجن المركزي تتعلق بأمور النظافة للسجن والسجناء، وضرورة توفيرها مستلزماتها وموادها ووسائلها.

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وناشد إدارة السجن المركزي، السلطة المحلية بتوفير أدوات ومستلزمات ومواد النظافة للسجن والسجناء.

وفي ذات السياق، تفقد القميري، إدارتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، مطلعا على الإجراءات المتبعة في آلية حصول المواطنين على البطائق والجوازات والوثائق العائلية الأخرى.

وأكد القميري، سلامة وصحة الإجراءات القانونية التي تتعامل بها الإدارتين، في حصول جميع مواطني الجمهورية على الوثائق الشخصية والعائلية دون أي تفرقة أو تمييز بين مواطني المهرة والمحافظات الأخرى.