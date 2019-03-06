رئيس تحرير اليمن العربي يكشف عن اتجاه الأمم المتحدة فى الأزمة اليمنية

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، إن انتهاكات الحوثيين تُعد من جرائم الحرب الواضحة؛ فلابد من إعداد تقرير متكامل عن هوية الأشخاص الذين أعطوا أوامر لإطلاق النيران، لتقديمهم إلى المحاكمة، مُضيفاً أن الهدنة الأممية كانت تنص على وقف إطلاق النيران بمدينة الحديدة كاملة، ولكن الحوثيين لم يلتزموا.

وأضاف مُحسن لابد من أن تكون الأمم المتحدة أكثر موضوعية فى تناول الملف اليمني، والنظر إلى ما يُهدد حقوق الإنسان داخل الأراضي.

ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن القوات الشرعية كانت على بُعد ١٠ كيلو متر فقط من الحديدة، في طريقهم لتحريرها، ولكن هناك رغبة فى الوصول إلى سلام لحماية المدنيين.