بالصور.. ضبط كمية من حفاظات الأطفال منتهية الصلاحية في منفذ صرفيت

ضبطت جمارك منفذ صرفيت الحدودي في محافظة المهرة، كمية كبيرة من حفاظات الاطفال المنتهية الصلاحية كانت قادمة من سلطنة عمان.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قال مصدر في المنفذ الحدودي مع عمان ان رجال الجمارك ضبطوا شحنة حفاظات اطفال تقدر بنحو 7 أطنان منتهية وغير صالحة للإستخدام , بعد ان قدمت من الخارج الى ميناء صلالة ترانزيت.

مشيرا الى إنه تم تحرير محضر ضبط وفق قانون الجمارك والقوانين ذات الصلة , تم استدعاء نيابة حوف ، لإستكمال إجراءات إتلاف الشحنة.

وفيما يلي ننشر صور تلك الحفاظات منتهية الصلاحية.