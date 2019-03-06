تعز .. مؤسسة "معكم التنموية" تحتفي بتخرج 43 متدرباً ومتدربة

احتفت مؤسسة معكم التنموية mdf اليوم الأربعاء 6 مارس 2019م بتخرج (43) مشاركاً ومشاركة ضمن برنامج مهنتي بين يدي 2 الذي تموله مؤسسة صلة للتنمية.

لتتخرج هذه الدفعة في مجالات : الخياطة والتطريز والتمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية وصيانة الدراجات النارية وهندسة الصوت والإخراج الإذاعي ,والتي تهدف من خلاله المؤسسة إلى تمكين الشباب والشابات وإيجاد سبل عيش كريمة تؤهلهم لفتح مشاريعهم الخاصة بهم ..

ووفق متابعة "الخليج 365"، تم تكريم الطلاب الذين ترعاهم المؤسسة ضمن برنامج المنح الجامعية والعديد من الجهات والشخصيات الذين كانت لهم بصمات متميزة في تقديم خدمات للمجتمع بالتنسيق مع mdf خلال 2018 م ولا زالت مستمرة ..

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تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والإبداعية المعبرة ..

حضر الاحتفال من قيادات السلطة المحلية د. عبدالقوي المخلافي وكيل اول محافظة تعز و أ/ عارف جامل وكيل محافظة تعز ود. إيلام عبدالحق وكيلة المحافظة للشؤون الصحية وأ/ نبيل جامل مدير عام مكتب التخيط والتعاون الدولي بالمحافظة وأ / فؤاد الحميري وكيل وزارة الإعلام وأ/ نجيب قحطان مدير عام مكتب الاعلام بالمحافظة و أ/ فضل الشيباني مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وأ/ عبدالواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وأ/ احمد عبدالكريم المجاهد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وأ/ عبدالواحد العزاني نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والمقدم عصام الكامل مدير الاصلاحية المركزية وكذلك رؤساء الجامعات الأهلية بالمحافظة وعدد كبير من المهتمين وجمع غفير من المواطنين ..

وفي كلمة له تقدم مدير المؤسسة بالشكر والتقدير للجهات الراعية والداعمة ممثلة بمؤسسة صلة للتنمية ومركز المهارات ( مهاراتي3) وشبكة نماء اليمنية للمنظمات الأهلية ..