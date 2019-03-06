السفير دحان يناقش مع مسؤول مجري تطورات الأوضاع في اليمن

ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست حماد دحان ومعه سفراء دول التحالف العربي ، اليوم ، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن في البرلمان المجري، تطورات الوضع في اليمن على ضوء اتفاق ستوكهولم.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشار السفير دحان الى تعنت المليشيا الحوثية الانقلابية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ومحاولة إطالة امد الأزمة واستغلال التهدئة العسكرية في المزيد من السيطرة وإعادة التموضع على الأرض..لافتاً الى ان استمرار الدعم والتدخل الإيراني للمليشيا ساعد على استمرار الأزمة وزاد من تأثيرها على الوضع الإنساني وأدى الى إبطاء عملية السلام.

كما تناول اللقاء الحديث عن دور دول التحالف في دعم العمليات الإنسانية وخطة الاستجابة العاجلة لليمن للعام 2019.

من جانبه اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن في البرلمان المجري ،أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يوليان الأوضاع في اليمن أهمية كبيرة ويدعمان عملية السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.