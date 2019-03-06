مكتب أوقاف حضرموت: على الخطباء دفع الناس نحو التعاون مع عمال النظافة

شدد مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بحضرموت، على الخطباء إلى أهمية دفع الناس نحو التعاون مع عمال النظافة برمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها وذلك في الخطبة القادمة والمحاضرات والدروس.

ووجه جميع الخطباء والمرشدين على ضرورة حث الناس على الارتقاء بثقافتهم نحو مجتمع نظيف.

وقال المكتب إن النظافة سلوك إسلامي قويم حث عليها الدين الإسلامي الحنيف ودعا إلى الالتزام بها والمحافظة عليها بكافة صورها وكل أشكالها.

ولفت إلى أن تلك التوجيات تأتي انطلاقاً من قوله تعالى: "يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفين".