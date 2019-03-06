شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذا (الفيديو).. : ولي العهد السعودي يقيل الإعلامي الشهير داود الشريان من رئاسة هيئةالإذاعة والتلفزيون..! (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداولت أنباء عن مصادر مطلعة، أنه صدر توجيهات بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة sbc.
وأشارت المصادر إلى أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.
يذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير وكانت أول حلقة عن هروب الفتيات والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.
شاهد الفيديو التالي الذي يكشف السبب الحقيقي لإيقاف وطرد الإعلامي السعودي داود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون:
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