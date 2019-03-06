شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعرض للجلطات الدموية.. معرفتها يمكنها أن تنقذ حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من أهمية خاصية التخثر في الدم لدى البشر التي تساعد على شفاء الجروح وإيقاف النزيف، إلا أنه في بعض الأحيان هذه الميزة يمكن اعتبارها سلاحاً ذا حدين، فإذا حدث التخثر داخل الأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي إلى جلطات قاتلة.

ومن الضروري معرفة أعراض الجلطات الدموية لإسعاف المريض في الوقت المناسب، ومنحه فرصة النجاة، عن طريق تقديم العلاجات المناسبة التي يمكن أن تصل إلى التدخل الجراحي.

وفيما يلي مجموعة من الأعراض للجلطات الدموية التي يجب الحذر منها، وفق ما نقله موقع 24 الإماراتي اليوم، عن موقع “توب 10 هوم ريميديز”:

1- الورم؛ الانتفاخات في القدمين أحد أعراض الجلطات.

2- الألم المبرح؛ تترافق الجلطات مع آلام شديدة بمكان الإصابة.

3- ارتفاع الحرارة؛ يشعر المريض بدفء غير طبيعي بموضع الجلطة.

4- تلوُّن الجلد؛ يتحول لون الأوعية الدموية إلى الأزرق.

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5- الضعف؛ يشعر المريض بعدم قدرته على الوقوف.

6- الحمّى؛ تترافق مع انتقال الجلطة إلى الرئتين.

7- ضيق التنفس؛ تعوق الخثرات تدفق الدم عبر جهاز التنفس.

8- آلام الصدر؛ نتيجة تجلط الدم في الرئتين.

9- السعال؛ يدل على الانسداد الناتج من الخثرات الدموية.

10- التعرق الشديد؛ أحد الأعراض المساعدة على الكشف عن الجلطة.