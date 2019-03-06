شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : فضيحة اخلاقية مجلجة لحسن زيد "شاهد ماذا يفعل مع الحسناوات والعاهرات العاريات؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عتادت قيادة مليشيا الحوثي على الزج بأبناء القبائل ممن تصفهم بالزنابيل في محارق القتال فيما ابناء الصفوة ممن تسميهم الجماعرض اخر الاخبارعة " قناديل" يعيشون العيش الرغيد في الخارج او مشغولون في المتاجرة في العقارات والتباهي بموديلات حديثة للسيارات الفارهة في الداخل..

في صنعاء انتعشت المتاجرة بالعقارات وظهر للعيان بيانات عملاقة على شوارع كانت خاوية قبل الانقلاب كما ظهرت مشاريع تجارية كبيرة واسواق ومولات كثيرة وكل ذلك فيه نصيب الاسد للقيادات الحوثية وابناءها من السلالة المميزة كما يعتقدون..

مؤخرا أثار الشاب الأشقر حسن زيد المتوكل ابن القيادي الحوثي الكبير بمحافظة اب وسط البلاد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهر في فيديو وهو برفقة فتيات ومتباهيا برفقة فتيات جميلات وفي وضع مخل في وقت تسوق المليشيا بصنعاء يمنيات بتهمة الدعارة لانهن خرجن بمسيرات ضدها.. حقيقة الحوثيين والسلاليين باتت مكشوفة بأن أبناء السلالة يتمتعون في الخارج باسم ال البيت ويبتعثون للدراسة والتجارة والسياحة واباءهم يقتلون اليمنيين في الداخل وينهبون أموالهم باسم ال البيت فهل سيقى أبناء اليمنيين يجندون ويقتلون خدمة للحوثي وسلالته الكهنوتية فيما ابناء قيادتهم يتمتعون بالحسناوات.. فهؤلاء الذين يريديون حكم الشعب باسم الحق الإلهي.