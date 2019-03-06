شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تتعرض لإنتقادات لاذعة بسبب هذه الصورة ‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا الترك ظهرت فيها بماكياج كامل، الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات، حيث إعتبر البعض أن الماكياج لا يليق بها.

وأشار بعضهم أيضا إلى أن الماكياج يُظهر الترك أكبر سنا مما هي عليه في الواقع، مطلقين عليها صفة “العجوزة”. ومن بين التعليقات التي وردت: “البشرة معدومة”، و”مايليق عليها المكياج الثقيل ولا مثل ماهي”، و”حرقت مراحلها”، و”مبينة عمرها 45 سنة”، و”مكياج عجوز”، و”كأنها عانس”. واللافت أن هذه الصورة لم تحصل على عدد كبير من الإعجابات.

