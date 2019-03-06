شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الرياض تفاجئ الجميع وتكشف أخطر الأسلحة التي يمتلكها الحوثيين ويستخدمونها بقوة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة الرياض ان أخطر الاسلحة التي تمتلكها ميليشيات الحوثي الانقلابية تتمثل في الشائعات التي تنشرها ليل نهار في اوساط الشعب اليمني.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته في عددها الصادر اليوم الاربعاء بعنوان // أخطر الاسلحة في اليمن // للكاتب رماح جبير // ان الميليشيات تلجأ الى طرق بدائية لبث الشائعات لكنها طريقة فعالة ومؤثرة.

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وفي هذا السياق تقول الرياض ” توزع الميليشيا الحوثية المئات من أفرادها العقائديين يومياً على باصات النقل في العاصمة صنعاء والطرق التي تربطها بالمحافظات وكذا المجالس والمقايل في الحارات والقرى، مهمتهم نشر الشائعات المختلقة والمعدّة سلفاً والتي تتضمن قصصا وأحداثا خيالية تحدث في المناطق المحررة والترويج لانتصارات وهمية وقصص خيالية وأسطورية لمقاتلي الحوثي في مختلف الجبهات لإرهاب المواطنين وإشعارهم أنهم يقاتلون 17 دولة ومع ذلك يحققون الانتصارات بالإضافة إلى تثبيط الآخرين من الانضمام لقوات الجيش وليكونوا أيضاً أداة نقل لغيرهم.

وأكدت الصحيفة ان الآلة الإعلامية الحوثية لنشر الشائعات والقصص الخرافية تستهدف كافة فئات المجتمع بما فيهم الأطفال من خلال الأنشطة المختلفة ومنها الإذاعة المدرسية، يتكفل بها عقائديون حوثيون في فقرات إخبارية ضمن فقرات طابور الصباح لإرهاب الطلاب وغرس مفاهيم خاطئة ويتعدى الأمر إلى دعوتهم للتجنيد بالإضافة إلى إقامة أنشطة مدرسية طائفية تستند أيضا إلى التغييرات لمديري المدارس والمناهج الدراسية واستبدال المعلمين بآخرين غير مؤهلين من أتباع الميليشيات.

ولفتت الى ان الميليشيا الحوثية تفرض ايضا خطباء وأئمة من مؤيديها يساهمون في حرف رسالة المسجد وتفسير القرآن والأحاديث النبوية وفقا لأهواء قادة الميليشيا وكذا الترويج للشائعات والقصص الخرافية مستعينة بالتفسيرات الخاطئة لبعض الأحاديث النبوية لإرهاب المواطنين بل وتدفع ببعضهم للانضمام إلى صفوف الميليشيات.