شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: خبر صادم وغير متوقع للشرعية والتحالف ورد قبل قليل من حجور .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة حجور معارك هي الأعنف بين أبناء القبائل والحوثيين، على إثر هجوم واسع شنه الحوثيون في منطقة العبيسة شرق مديرية كشر.

وقالت المصادر إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على جبل ال منصورة ومنطقة الحديتين ومواقع آخرى، بعد هجوم واسع بغطاء ناري مكثف بمختلف أنواع الأسلحة.

واستمرت المعارك الليلة الماضية، بين قبائل حجور والحوثيين، بالتزامن مع غارات مكثفة للطيران استهدفت مواقع وثكنات وتعزيزات للجماعة غرب العبيسة، في حين أكدت مصادر محلية عدم صحة سقوط العبيسة.

وأوضحت المصادر، أن المنطقة شهدت معارك شرسة، على إثر الهجوم الحوثي، إلا أن مزاعم سقوطها غير صحيحة.