شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل الكشف عن حدث تاريخي كبير خلال الايام القادمة سيسعد كل اليمنيين .. شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، أن الرئاسة اليمنية وبالتعاون وبدعم سخي من السعودية ودول التحالف العربي تحضر لحدث تاريخي كبير في الأيام القادمة.

ولم يشر الحميري الى نوعية الحدث المرتقب إلا أن مصادر توقعت بأن ذلك إشارة إلى قرب انعقاد مجلس النواب لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، كشف في 8 فبراير/شباط الماضي، عن استكمال كل الترتيبات لانعقاد مجلس النواب.