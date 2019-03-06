شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل الكشف عن حدث تاريخي كبير خلال الايام القادمة سيسعد كل اليمنيين .. شـاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، أن الرئاسة اليمنية وبالتعاون وبدعم سخي من السعودية ودول التحالف العربي تحضر لحدث تاريخي كبير في الأيام القادمة.
ولم يشر الحميري الى نوعية الحدث المرتقب إلا أن مصادر توقعت بأن ذلك إشارة إلى قرب انعقاد مجلس النواب لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، كشف في 8 فبراير/شباط الماضي، عن استكمال كل الترتيبات لانعقاد مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل الكشف عن حدث تاريخي كبير خلال الايام القادمة سيسعد كل اليمنيين .. شـاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.