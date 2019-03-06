شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن اكبر نصاب شركة سيارات بالعالم بكفالة مليارين دولار بعد سجنه 3 في طوكيوأشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس غصن بكفالة الأربعاء 6 آذار/مارس 2019 من السجن في اليابان على ما أفادت وكالة فرانس برس، بعد اعتقاله أكثر من مئة يوم لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وخرج غصن من السجن في شمال طوكيو محاطا بحراس وهو يضع كمامة بيضاء على وجهه ونظارات، قبل أن يصعد في سيارة أمام عدسات عشرات المصورين. وكان دفع كفالة بقيمة 8 ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو بعد موافقتها الثلاثاء على الافراج عنه بشروط.

وأكد كارلوس غصن في بيان عند تلقيه القرار الثلاثاء أنه "بريء" وينوي "الدفاع بقوة" عن نفسه في مواجهة اتهامات "لا أساس لها". ومن النادر جدا في اليابان أن يتم الافراج عن شخص متهم باستغلال الثقة قبل ان يتم تحديد موعد محاكمته او حتى قبل أن تبدأ. ويقول خبراء أن محامي غصن الجديد قدم كما يبدو ضمانات اقنعت القاضي بان قطب قطاع السيارات الفرنسي- اللبناني-البرازيلي لن يكون قادرا إطلاقا على إتلاف أدلة او مغادرة البلاد.

وبهدف نيل موافقة القاضي، اقترح المحامي الجديد جونيشيرو هيروناكا الذي حل محل المحامي السابق موتوناري اوتسورو قبل أقل من شهر، ان يوضع موكله تحت رقابة كاميرات وان يسلم وسائل اتصال محدودة مع الخارج. وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عما تقاضاه بين عامي 2010 و2018 حيث أن هناك 9,23 مليار ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها حسب ما ورد في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة. وهو متهم أيضا باستغلال الثقة.