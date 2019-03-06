حضرموت: مقتل مواطن طعناً بالسكين نتيجة شجار بينه وبين شقيقه في "القطن"
حضرموت: يمن شباب نت ـ خاص
الثلاثاء, 05 مارس, 2019 - 11:45 مساءً
[ مدينة القطن بمحافظة حضرموت ]
قُتل مساء اليوم الثلاثاء مواطن، نتيجة شجار بينه وبين شقيقه بمديرية القطن، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "بأن المواطن "مزهر علي صالح بن ماضي" أقدم على قتل شقيقه "خالد علي صالح بن ماضي" نتيجة نشوب شجار بين أطفال الشقيقين، في منطقة بروج بمديرية القطن".
وأوضح بأن المواطن "مزهر علي صالح بن ماضي" قتل شقيقه بعدة طعنات بالسكين، إحداها في قلبه وأخرى في ظهره".
وأشار "بأنه تم إسعافه إلى مستشفى القطن، لكنه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة هناك".
وأضاف "بأن أمن المديرية جاء لاعتقال المواطن "مزهر علي صالح بن ماضي"، إلاً أن أهله تعهدوا بتسليمه إلى إدارة أمن مديرية القطن".
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