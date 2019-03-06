عاجل .. مليشيا الحوثي تشن قصف هستيري على أحياء سكنية بمدينة الحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها مساء اليوم الأربعاء مستهدفة منازل السكان المدنيين في مدينة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف بالرشاشات وأسلحة مختلفة الأحياء السكنية في منطقة ٧ يوليو بمدينة الحديدة. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .



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