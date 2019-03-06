قال وكيل وزارة الاعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "‏وظف العدوان الحوثي الإيراني بعض من أعالي اليمن ضد قبائلهم وضد الاخرين".

وأضاف غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " ولم يقدم لهم غير الخسائر والمقابر لتعظيم أدوات التنظيم الحوثي لاستعبادهم.

‏ولم يعد الامر قابل للاستمرار والاحرار كثر".

‏ ومضى "ولخوفه جمع مرتزقته وبصمهم على وثيقة العار القبلية، هذه الوثيقة لوحدها تحتاج انتفاضة كرامة" '

وقال "ثلاث عزل يا اهل اليمن فضحت الحوثية وكسرتها وبالسلاح الشخصي، ثلاث عزل من مديرية كشر صامدة، ثلاث عزل ومن معها يقاتلون بلا خوف وبشجاعة لا تلين

اين القبيلة؟حجور الحرة تناديكم، حجور يا حجور انت درسنا في الكرامة والشجاعة

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وأضاف" يا حجور العز والجمهورية لا نملك غير الكلمات وننتظر انتفاضة شاملة لتنجو بلادنا من الجريمة الكهنوتية"

‏ وبين "جهزت الحوثية ميثاق سمته ميثاق الشرف القبلي ووالله انه عار لن ينسى ولن يمحوه التاريخ وسيكون وصمة عار قبلية ووطنية في وجه كل من وقع عليه وأيده من ابناء القبائل".

وشدد على أن "‏وثيقة لحرب اهلية وثيقة لصوص للسطو والقتل داخل القبيلة وخارجها وثيقة لاهانة ولانهاك القبائل واستعبادها وكسر شرفها وكرامتها".

وكتب" تستهين الحوثية بمن معها من رموز قبلية وتدفع بهم ليكونوا مليشيا لمقاتلة اخوانهم وابناء عمومتهم واستباحة دمائهم".

واختتم "‏لم يكن في القبيلة في اعالي اليمن عبر تاريخها انذال كهؤلاء حتى العكفة كانوا محترمين اما هؤلاء فأصبحوا يقاتلوا انفسهم ويدمروا قبائلهم ليكونوا عبيدا بلا شرف ولا قيمة وعُرف".