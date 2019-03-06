وكيل المهرة يناقش مع رئيس لجنة الخدمات بسيحوت جملة من المشاريع

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي مع رئيس لجنة الخدمات والقائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده جملة من المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن ميزانية 2019 م.

ووفق متابعة "الخليج 365"، كرس اللقاء الذي حضره مدراء مكاتب التربية والكهرباء والمياة بالمديرية لمناقشة عدداً من المشاريع الخدمية في مقدمتها مشاريع مؤسسة المياه وسفلتت الشوارع الداخلية بالمديرية والبحث على إمكانية أستكمال مشاريع مكتب التربية بمديرية سيحوت.

وأكد الوكيل العبودي إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعاب لتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تخدم مديرية سيحوت وذلك في إطار حرص محافظ المهرة الشيخ راحج سعيد باكريت على تلبية كافة أحتياجات المواطنين من خدمات.

وثمّن المهندس سالم محمد العبودي جهود السلطة المحلية بمديرية سيحوت في السعي والمتابعة للأرتقاء بمستوى الخدمات بالمديرية ، مشدداً على ضرورة الاستمرار بوتيرة عالية لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين .

ومن جهتـه أعرب رئيس لجنة الخدمات بمديرية سيحوت الاستاذ عبدالله عوض باعبده عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة الممثلة بمحافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت على الجهود التي يبذلها في إطار المحافظة وسعيه في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لتكون مديرية سيحوت نموذجاً في تحقيق الخدمات العامة للمواطنين.