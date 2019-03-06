أمن تعز يلاحق مسلحين هاجموا صالة أعراس ويلقي القبض على ثلاثة منهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة تعز القبض على ثلاثة مسلحين على خلفية اشتباكات اندلعت ، قرب إحدى صالات الأعراس في منطقة وادي القاضي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها بلاغا باندلاع اشتباك مسلح قرب صالة حواء بمنطقة وادي القاضي، نتج عنها مقتل امرأة تدعى "مفضلة" والجندي "سامح الحاشدي" أحد أفراد قسم شرطة وادي القاضي أثناء تأديته لمهامه رفقة زملائه في فض الاشتباك.

وأكد مصدر أمني، أن الاشتباك ناتج عن قضية ثأر سابقة بين الطرفين الذين ينتميان لمنطقة الوازعية، اندلع أثناء مهاجمة الطرف الأول مراسيم احتفال زفاف الطرف الثاني في صالة حواء.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فضت الاشتباك وألقت القبض على ثلاثة مسلحين فيما باشرت ملاحقة آخرين، وقدمت في سبيل ذلك أحد أفرادها شهيدا في سبيل استتباب الأمن ومواجهة كل المظاهر المخلة بالأمن.

وشدد المصدر على خطورة الاحتكام للقوة لتصفية الخلافات وأن أجهزة الأمن لن تتهاون في التعامل مع من يلجأ لاستخدام القوة ومن يسلك غير طريق القانون ويتسبب بإقلاق السكينة وزعزعة الأمن.