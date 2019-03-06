وكيل المهرة يلتقي مسؤولا محليا لمناقشة مشروع سفلتة خط الغيضة - منعر

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم بمدير عام مديرية منعر الأستاذ، بخيت خؤار لمناقشة مشروع سفلتة خط الغيضة - منعر وعدداً من المناطق والشوارع الاستراتيجية بالمديرية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الوكيل العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة تتحمل عبئاً كبيراً في الأرتقاء بالشوارع الداخلية والرئيسية بمديرية منعر للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في التنقل كون مناطق مديرية منعر متباعده عن بعضها نظراً للمساحة الواسعة التي تحتضنها المديرية.

وأشار الوكيل العبودي أن محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت حريص على تأهيل خط الغيضة - منعر في المديرية ضمن سعية في تطوير البنية التحتية في جميع مديريات المحافظة ، مشدداً على المهندسين المكلفين الأسراع في أعداد الدراسات وتحديد المسارات وتسليمها بصورة عاجلة.

وأوضح مدير عام مديرية منعر الأستاذ بخيت خوار أن المديرية تعاني من تدني بنيتها التحتية خاصة فيما يتعلق بالطرق و الحاجة الى تدخل السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تربط مديرية الغيضة بمركز المديرية.