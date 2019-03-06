السفير باحميد يكشف جرائم الحوثي في محاضرة ألقاها بجامعة ماليزية

ألقى سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، محاضرة في المعهد الماليزي للدراسات الدولية بالجامعة الوطنية الماليزية (UKM)، تحت عنوان (فهم الصراع في اليمن).

وأكد باحميد حرص الحكومة بالتعاون مع العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، للتخفيف من الوضع الإنساني الذي تسبب به انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

ولفت السفير خلال المحاضرة إلى تزايد رقعة الاحتياج في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والغذاء وغيرها من القطاعات بسبب رفض الانقلابيين للسلام.

واستعرض السفير الأوضاع والمستجدات في اليمن..مشيرا الى أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم من إيران وحزب الله في لبنان، انقلبوا على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن أجمع عليها اليمنيون.

وأشار الى ان جرائم مليشيا الحوثي استهدفت كافة ابناء الشعب اليمني، ومارسوا الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات، وقاموا بزرع الاف الألغام وتجنيد الأطفال وتغيير المناهج الدراسية واختطاف، وكانت اخر جرائمهم قصف القرى الريفية المدنية بمنطقة حجور بمحافظة حجة بالصواريخ البالستية.