شطارة : أعمال الشغب في عدن ممولة ومسيسة بهيستيريا قنوات الإصلاح

أعتبر القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، لقاءات رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، داخل البرلمان البريطاني، إنتصار سياسي للمجلس .. لافتاً إلى أن أعمال الشغب في عدن ممولة ومسيسة بهيستريا قنوات الإصلاح

وقال شطارة في منشور له على الفيسبوك، "أنتصر الجنوب عسكريا وينتصر بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيا ، وخير دليل لقاءات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي داخل البرلمان البريطاني أمس ، وقبله جولة نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك إلى لندن وباريس وبرلين ومسقط" .

وأضاف "الانتقالي يتمدد على الارض وفي الخارج ايضا .. خطوات كثيرة تتحقق لتحصين المشروع الجنوبي لتحقيق إرادة شعب الجنوب في إستعادة دولته ولن نحييد عن هذا الهدف".

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وتابع "تصرخ قنواتهم من الدوحة واسطنبول بأعلى صوتها ، يندسون لخلط الاوراق خلف قضية مقتل الشاب رأفت دنبع ..تفضحهم أسرته لرفضها أعمال الشغب التي تمارس باسم أبنها الذي تلملم أجهزة الأمن تفاصيل الحادث لتقديم الجناة للعدالة" .

وأكد شطارة أن لحمة الجنوبيين أصابت القوى المندسة بالجنون عندما شكل وزير الداخلية أحمد الميسري لجنة أمنية وبشكل فوري ستقدم تقريرها في غضون يومين .. لافتاً إلى أن كل أعمال الشغب التي حدثت باتت ممولة ومسيسة ومفضوحة بهيستريا قنوات الإصلاح ومن لف لفها .

وقال "دموعكم على دنبع رحمة الله تغشاها هي دموع تماسيح لاغراق عدن في فوضى تحلمون بها .. لن تتحقق مؤامراتكم السياسة الخسيسة في تناحر جنوبي جنوبي كما تتمنون .. قلنا لكم جنوب بعد 2015 ليس كما قبله".