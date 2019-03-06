جامعة إب تعتزم إقرار مبالغ مالية على طلاب في إجراء مشابه لما يجري في المدارس

قالت مصادر أكاديمية إن قيادة جامعة إب والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية تعتزم فرض مبالغ مالية على طلاب الجامعة.
وأضافت المصادر إن قيادة الجامعة أقرت في إجتماعات جرت الأيام القليلة الماضية رسوم جديدة يتم توزيعها فيما بعد لدكاترة الجامعة في إجراء مشابه لما يتم فرضه على طلاب المدارس بمختلف مديريات المحافظة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وأكدت المصادر رفض الكادر الأكاديمي لتلك الرسوم التي تعتزم الجامعة فرضها مع بداية الترم القادم واعتبروها إهانة صريحة للدكاترة ويطالبون بصرف مرتباتهم الشهرية والتي قطعتها المليشيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتشهد جامعة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تدهور غير مسبوق في العملية التعليمية بأهم صرح تعليمي داخل محافظة إب في الوقت الذي تواصل تحويل الجامعة إلى حوزة حوثية.
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