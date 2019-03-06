فتح يصف بيانات مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية بالتحريض والإرهاب

وصف وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، التصريحات والبيانات الصادرة من قيادات المليشيا الحوثية الانقلابية ضد المنظمات الاغاثية الاممية والدولية التي تعمل في بلادنا، بالتحريض والإرهاب.

واعتبر فتح في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية( سبأ) نسخة منه ، التصريحات نوع من انواع التحريض والارهاب ضد المنظمات الاغاثية الاممية التي تقوم بواجب الدعم الاغاثي والانساني للشعب اليمني جراء ما يعانيه من الحرب التي قامت بها المليشيات الحوثية المسلحة.

وقال "ان الاحرى بهذه الجماعة الانقلابية وقف عمليات النهب والاحتتجاز للمساعدات الاغاثية والانسانية والقيود امام عمل المنظمات الانسانية التي تقدم الخدمات لاانسانية للشعب اليمني الذي يعاني الامرين جراء الحرب التي اشعلوها في اليمن منذ ما 4 اعوام، والسماح بايصال المساعدات الى المستحقين في المناطق التي يفرضون عليها الحصار الخانق".

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واضاف فتح" ان المليشيا الانقلابية هي السبب الرئيس والاول لكافة ما يعانيه الشعب اليمني من وضع انساني، من خلال قيامها بفرض الحرب وقصف المدن والاحياء السكنية وتهجير الامنين والسيطرة على المؤسسات بقوة السلاح ونهب الايرادات، وان المزايدة التي تستخدمها المليشيات الانقلابية للمتاجره بالوضع الانساني اسلوب رخيص".

واشار الى ان تقوم به المليشيا من احتجاز ونهب للمساعدات وقصف مخازن الاغاثية في محافظة الحديده وتفجيرها، وحرمان الملايين من المساعدات، دليل واضح للعيان على ان هذه الجماعة لا تعير اي اهتمام انساني او اخلافي، او قانوني، لفئات الشعب اليمني الذي يعاني من وضع انساني صعب".

وجدد فتح تاكيد الحكومة الشرعية بتوفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية وترحيبها الكامل بعمل كافة المنظمات التي تسعى الى تقديم الدعم الاغاثي والانساني للشعب اليمني.