وادي حضرموت يندد بوقفة مصيرية ضد الإرهاب في ربوعه

طالبت جموع من الشباب الغاضب في سيئون، إلى وقفة سلمية يوم الخميس القادم ، للتنديد بالانفلات الأمني الذي تشهده مديريات وادي حضرموت وللمطالبة بإسناد أمن الوادي والصحراء لقوات النخبة.

ووجه الشباب الغاضب وحقوقيون ومنظمات المجتمع ونقابات عمالية، الدعوة إلى أبناء وادي حضرموت؛ للاحتشاد صباح الخميس القادم في العاشرة صباحا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية .

وطبقاً للدعوات التي تم تناقلها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الوقفة ستقام الساعة 10 صباحا، حيث سيسير المحتشدون من أمام مسجد الشافعي حتى ديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء.

وتشهد سيئون هذه الأيام موجة غضب عارمة من جراء التدهور الأمني في الوادي والصحراء وقتل الأبرياء من النخبة الحضرمية.

Advertisements

هذا وقد شهدت المدينة يوم أمس مسيرة نسوية ووقفة احتجاجية نظمتها نساء حضرميات، كما شهدت صباح اليوم عصيانا مدنيا شاملا نفذته مجموعة "شباب الغضب".

وكانت قوات المنطقة العسكرية الاولى، عقب ضغوطات شبابية قد اضطرت عصر الثلاثاء 5 مارس، 2019 إلى إخلاء سبيل الشاب المعتقل لديها، بعد إمهالها الى مغرب اليوم عينه.

وأكد شباب الغضب في بيان صادر عنهم الثلاثاء 5 مارس، 2019 أنه نظرا لتمادي قوات المنطقة العسكرية الأولى وتعنتها في عدم إطلاق الشاب المعتقل، فأنهم سيمددون العصيان و وسيقومون بالتصعيد المباشر بعد صلاة مغرب الثلاثاء.

وأغلق محتجون غاضبون، الثلاثاء 5 مارس، 2019 الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة سيئون بوادي حضرموت؛ احتجاجًا على حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة .