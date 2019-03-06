الأمن الغذائي يخفف معاناة الأسر الفقيرة بوادي حضرموت

انطلق في مديرية حورة ووادي العين بوادي حضرموت مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي"wfp" وذلك بتوزيع المعونات الغذائية على الأسر التي تنطبق عليها معايير الاختيار المحددة من برنامج الاغذية العالمي.

وتم تدشين المشروع بحضور سالم صالح بن عبادين باوزير مدير عام المديرية، والأمين العام للمجلس المحلي صلاح عمر بارباع، والمهندس عبدالله الكاف مساعد ضابط مشروع الامن الغذائي بوادي حضرموت، وصالح البريكي منسق ميداني ومحمد باكويري المنسق الميداني لمديرية حورة ووادي العين.

واستهدف المشروع الذي بدأ منذ أكتوبر 2017، 6 مديريات هي "القف وزمخ ومنوخ وحجر الصيعر وعمد ورخية وحريضة، حيث جرى توسيعه بإضافة 4 مديريات جديدة وهي حورة ووادي العين وساه ورماه وثمود.

Advertisements

و اوضح المهندس عبدالله الكاف مساعد ضابط مشروع الأمن الغذائي بوادي حضرموت أن عدد الأسر المستهدفة 929 أسرة من كافة مناطق وقرى المديرية.

وشملت المساعدات الإنسانية المواد التالية "75 كيلو قمح و10 لتر زيت و10 كيلو عدس ونص كيلو ملح".

وأشاد سالم بن عبادين باوزير مدير عام المديرية بدور المؤسسة الطبية الميدانية وتداخلاتها بالمديرية مثمناً دور المؤسسة الطبية الميدانية وبرنامج الاغذية العالمي بدعم الأسر الفقيرة في ظل التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والوطنية وتردي الظروف المعيشية وغلاء الأسعار.