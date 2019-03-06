'الخريجين' تشارك في المؤتمر العلمي الـ 4 لطلاب جامعة حضرموت

شارك عضو مجلس الإدارة بمؤسسة الخريجين كامولا يوسف في فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت بقاعة علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت. يأتي ذلك تحت شعار " طلاب الجامعة في خدمة التنمية " ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن لعام 2019م. إذ ناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الأنسانية والاجتماعية. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من، نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية الدكتور عبدالله صالح بابعير والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي سالم الصبان، ومساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب سعيد محفوظ باطرفي، وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعدد من طلاب وطالبات جامعة حضرموت.

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