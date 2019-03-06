مؤتمر حضرموت الجامع يطمئن على صحة اللواء "أحمد بن جوهر"

اطمئن الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع "طارق سالم العكبري" ومعه مستشار محافظ حضرموت العميد ركن " سليمان بن غانم" ورئيس دائرة الأمن والدفاع العميد " سالم باشادي" والعقيد "سالم عوض العوبثاني"، أمس على صحة الشخصية الأمنية والعسكرية عضو الهيئة العليا للمؤتمر اللواء "أحمد عوض بن جوهر" , بعد عودته من رحلة العلاج خارج الوطن.

وخلال الزيارة أطلع الأمين العام للمؤتمر ومرافقوه على أحوال اللواء "بن جوهر" وأوضاعه الصحية ناقلًا له تحيات رئيس المؤتمر الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" ورئاسة المؤتمر وتمنياتهم له بالصحة والعافية.

بدوره أعرب اللواء "بن جوهر" عن شكره لمؤتمر حضرموت الجامع وكل من سأل عن أحواله الصحية قبل وبعد رحلته العلاجية مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد وفاء وأداء للواجب.