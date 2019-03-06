كاتب كويتي: القبائل اليمنية بدأت تضيق ذرعا من تصرفات الحوثي

قال الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن الضغط العسكرى سيزداد على ميليشيات الحوثيين، المدعومة من إيران، فى اليمن حتى تنصاع الميليشيات الإرهابية للاتفاقيات الدولية.

وقال الجار الله عبر تويتر :"سيزداد الضغط العسكرى على ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران وسيتم متابعة التحركات العسكرية الحوثية وسيتم تدميرها حتى تنصاع المليشيات الحوثية للاتفاقات الدولية، الملاحقة تتم برقابة من الداخل اليمنى، قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات المليشيات الحوثية".

وخلال أيام قصيرة، نفذت مقاتلات التحالف العربي 6 عمليات إنزال جوية لقبائل حجور، شملت إمدادات طبية وغذائية وأسلحة وذخائر.

وأسهمت الأسلحة التي تم إنزالها في صمود قبائل حجور، التي انتقلت من وضعية الدفاع عن قراها إلى الهجوم.. وتمكن رجال القبائل من إحباط محاولات تسلل حوثية مختلفة على المحور الجنوبي والشرقي من حجور، والتوغل إلى سلاسل جبلية استراتيجية.

وخلافا لعمليات الإنزال الست، أسهمت الضربات الجوية المكثفة للتحالف العربي في الدفاع عن حجور، واستهدفت أرتال حوثية وتعزيزات مختلفة في أطراف حجور، ومديرية "قفلة عذر" المتاخمة لمديرية "كشر".