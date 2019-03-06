قيادي حوثي يعتدي بالضرب على مديرة مركز التوعية البيئية بصنعاء

قالت مصادر اعلامية إن قيادي حوثي قام بتعنيف مديرة مركز التوعية البيئية التابعة لامانة العاصمة.
وذكرت المصادر أن ”أروى رباد، المديرة العامة لمركز التوعية البيئية التابع لأمانة صنعاء، تعرضت للضرب والشتم ، من قبل القيادي الحوثي محمد عبدالرحمن شرف الدين، الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب وكيل بأمانة العاصمة“.
وأوضحت المصادر أن ”الاعتداء كان على خلفية رفض رباد تخصيص جزء من التمويل الذي حصل عليه المركز من منظمة اليونيسيف لجماعة الحوثي تحت مسمى مجهود حربي“.
وأضافت أن ”أقرباء رباد توافدوا بالعشرات إلى المركز إثر معرفتهم بالاعتداء، للانتقام من القيادي الحوثي الذي فر بمساعدة مرافقيه“.
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