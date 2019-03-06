مسلح يطلق النار على شخصين في أبين والجهاز الأمني يترصد له

اصيب طفل وشاب جراء اطلاق رصاص من قبل مسلح مساء امس الثلاثاء، في منطقة باتيس بمديرية خنفر في محافظة ابين .

وفي التفاصيل أفاد مصدر في قوات الحزام الامني بابين قيام مسلح باطلاق الرصاص بشكل مباشر على عدد من الاشخاص في شارع العشرين بمنطقة باتيس في مديرية خنفر حيث أدى ذلك الى اصابة كلا من الشاب عماد صالح النجار البالغ من العمر 22 سنة والطفل اكرم نبيه دهمس ذو التسع سنوات.

واكد المصدر أن المصابين تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة عدن فيما فتحت قوات الحزام الامني تحقيقات واسعة بالجريمة للبحث عن المسلح والقبض عليه.

ومن جانب آخر، تعرض طقم أمني في الساعات الأولى مِن صباح اليوم الاربعاء، لِكمين مُفاجئ بساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

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وقالت المصادر إن: "الاشتباكات التي سمعت في مديرية خور مكسر كانت بسبب قيام مسلحين مدنيين بإطلاق النار على طقم أمني تابع لقوات الطوارئ التابعة للحزام الامني، كان مارٍا بجانب منزل الرئيس هادي وفندق سماء الامارات الواقعان على مشارف كورنيش ساحل العرب بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن".

وأضاف المصدر المسئول، أن: "الطقم كان يقوم بمُهمة وبدورة اعتيادية من أجل الحفاظ على الأمان في كورنيش العرب، وبِهدف تتبع أي عصابات تقتطع الطريق بِهدف السِرقة وما إلى ذلك".

واستنكر المصدر، أن: "الطقم الأمني لم يقترب من منطقة الاحتجاجات حرصًا على عدم المواجهة مع المحتجين، إلّا أن مسلحين حاولوا الاعتداء على الطقم في منطقة بعيده عن الاحتجاج" حَسب قولِه.

ولم يوضح المصدر ما إذا سقط قَتلى أو جرحى مِن الجُنود، جراء الكمين والاستهداف.