قيادة انتقالي المكلا تناقش عددا من القضايا الهامة

التقى وفد القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا برئاسة الاخ مهدي سعيد المحمدي رئيس القيادة وبرفقة نائبة عبدالله فرج بانصيب و رئيس الدائرة التنظيمية الاخ عبدالله بن علي الحاج و نائب الدائرة السياسية الاستاذ عبدالله باسنبل يوم امس الثلاثاء بمدير عام مديرية المكلا المهندس عوض احمد بن هامل.

وفي اللقاء تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة التي تهم المواطنين ونقل هموم المواطن من مايعانيه من تردي بعض الخدمات.

كما تم التعرف على ماتقدمه ادارة مديرية المكلا بقيادة المهندس عوض بن هامل حيث اشاد وفد قيادة المجلس الانتقالي بمديرية المكلا بأدارة السلطة المحلية بالمديرية، شاكرين لهم كل مايقدمونه في هذا المرفق الحيوي، ودعوة المهندس بن هامل لزيارة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي واستمرار مثل هذه الزيارات الايجابية التي تصب في خدمة المواطنين.

ومن جانب آخر، عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة المحامي رمزي عبدالله ناصر الشعيبي، رئيس القيادة المحلية بالمحافظة .

وفي الاجتماع استعرض رئيس القيادة المحلية التقرير الدوري للقيادة المحلية بمحافظة لحج لشهري يناير وفبراير، والذي تضمن جملة من الأنشطة واللقاءات والنزولات والفعاليات التي نفذتها القيادة المحلية في محافظة لحج خلال الشهرين الماضيين.

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ثم استمع رئيس القيادة المحلية الشعيبي إلى شرح موجز من رؤساء الدوائر التنفيذية، وما تم إنجازه، وكذا القضايا والعراقيل التي واجهت سير عملهم وكيفية إذابتها ومعالجتها بما يخدم العمل التنظيمي لعمل القيادة المحلية في محافظة لحج .

وتم في الاجتماع مناقشة المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية .

واختتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات التي تهم سير عمل القيادة المحلية بالمحافظة.

ومن جانب آخر، عقدت الإدارة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، اللقاء التشاوري الثاني لمدراء الإدارات الثقافية في المديريات، اليوم الثلاثاء، في مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مدنية عتق، وذلك تحت شعار "معاً من اجل استعادة ريادة ثقافة الجنوب".

ومن جانبه، شدد رئيس الدائرة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بشبوة، سالم المرزقي، خلال ترأسه اللقاء، على أهمية دور الإدارات الثقافية بالمديريات في تفعيل العمل الثقافي ورفع مستوى الوعي بين أوساط المجتمع .. منوهاً إلى أن تغييب الجانب الثقافي في الفترة الماضية، كان له أثراً سلبياً في خلق بيئة خصبة لبروز الكثير من المشاكل التي لا حصر لها والذي يتطلب اليوم جهوداً كبيرة لتجاوزها.