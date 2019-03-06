شاهد.. أجواء جذابة لا تراها إلا في حضرموت

تشهد بعض مناطق ساحل حضرموت في هذه اللحظات وانطلاقا من يوم أول أمس، أجواء غائمة مستمرة، في حين تغطي سماء المكلا سحب ركامية كثيفة.

هذا وقد توقع فلكيون هطول أمطار خفيفة متوسطة الى غزيرة على حضرموت والسواحل المحاذية .. واصفينها بانها أمطار شتوية.

وتمتد السحب الداكنة على جبال ووديان وبعض مدن ساحل حضرموت منذ صباح أمس الثلاثاء، مصحوبة برياح شبه قوية.

والتقطت عدسة مراسل "الخليج 365" في حضرموت الآن، صورا لهذه الأجواء الآسرة التي تشهدها مدينة غيل باوزير في هذه الأثناء.

وكانت قد أصدرت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، قبل 5 أيام، بيانها الأول بخصول الحالة الجوية.

وكان كالآتي

تقرير رقم (1)

درجة النشرة : -

Advertisements

- التنبيه : 1

- التحذير : ﻻيوجد

تشير التوقعات العددية الى احتمالية تدفق السحب الطبقية الركامية يومي اﻻحد واﻻثنين على اجزاء متفرقة من ساحل حضرموت تمتد ﻻجزاء من الهضبة الجنوبية الغربية تبدا من مساء السبت بقطع متفرقة من السحب ، تبقى اﻻجواء غائمة جزئيا الى غائم كليا يومي اﻻحد واﻻثنين .

اﻻمطار :

فرص هطول زخات اﻻمطار المتفرقة الخفيفة والمتوسطة والتي قد تتفاوت في الغزارة احيانا على بعض المناطق في اﻻرياف والمناطق الساحلية الوسطى والغربية بمحافظات حضرموت وشبوة .

التنبيه (1):

ننبه المسافرين وسائقي المركبات في الطرقات من تدني محتمل في مستوى الرؤية اﻻفقية وخطر اﻻنزﻻق نتيجة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الساحلية الذي يرافقه هطول مطري على بعض اﻻجزاء تمتد الى الهضبة الجنوبية .