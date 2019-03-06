شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة عسكرية في جبهة حجور ..سقوط موقع استراتيجي يتسبب في نزوح جماعي للسكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطر المقاتلون الحوثيون مساء امس على جبل القيم الإستراتيجي المطل على منطقة العبيسة شرق مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني للمصدر أونلاين إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على الجبل بعد مواجهات عنيفة بينهم وبين رجال القبائل الذين يواجهون الحوثيين منذ أكثر من شهر.

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وكثف الحوثيون خلال الأيام الماضية هجومهم على المنطقة وقصفوها بمختلف أنواع الأسلحة في محاولة لإخضاع قبائل حجور التي تسكن كشر.

وبسيطرتهم على جبل القيم تصبح قرى ومساكن القبائل في العبيسة تحت نيران المسلحين الحوثيين، حسب المصدر. وتزايدت أعداد النازحين مع اتساع رقعة القتال وتقدم الحوثيين نحو التجمعات السكانية ما أجبر السكان على النزوح إلى مناطق آمنة.

وكان الحوثيون قد حققوا في وقت سابق من هذا الأسبوع تقدماً ملحوظاً وسيطروا على عدد من المناطق المهمة مثل جبل المنصورة وجبل الحديتين ولا تزال المواجهات مستمرة في مناطق أخرى من مديرية كشر.