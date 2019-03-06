شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث بأسعار الصرف - ارتفاع جديد للدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سوق الصرافة اليوم ارتفاع للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني. أسعار الصرف اليوم الاربعاء 6 مارس : الدولار شراء 588 بيع 594 Advertisements السعودي شراء 155.5 بيع 157 * الارقام غير ثابتة وتتغير

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