شكرا لقرائتكم خبر عن توسع دائرة الاحتجاجات في عدن بعد مقتل الشاهد رأفت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان الامور تتجة الى التوتر بعد مقتل الشاهد الوحديد في قضية المعلاء الشهيرة. وبحسب المصادر ان الاحتجاجات توسعت حيث تم احراق الاطارات في جولة كالتكس وقطع الطرقات في المعلا ووضع حواجز ترابية .

كانت هذه تفاصيل خبر توسع دائرة الاحتجاجات في عدن بعد مقتل الشاهد رأفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.