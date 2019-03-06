شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة ما جرى للقائد صامدسناح وكيف نجا من كمين مسلح واستشهاد مرافقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنيه خاصة عن تعرض القائد صامد سناح لكمين نصبه مسلحين بلباس امني وآخرين بلباس مدني ظهر يوم امس عند أول نقطة في مدخل شارع التسعين بالمنصورة تابعة للحزام الأمني قطاع المنصورة .

وقال المصدر ان قائد قوات طوارى أمن عدن القائد-صامدسناح تعرض لهجوم مسلح أستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث أقدم المسلحين بإعتراض السيارة التي كان على متنها القائد صامد وتوقيفة عنوةّ وإستدراجة هو ومرافقية لدقائق رغم إلحاحة الشديد على تعريفهم عن هويته وكونه قائد أمني بإدارة أمن عدن.

وذكرت المصادر أن صامد كان حينها يرتدي الزي العسكري ، إلاّ أنه أتضح أن العملية مُدبّر لها مُسبقاً للنيل منه وذلك من خلال أستدعاء جنودالنقطة لثلاثة اطقم معززة وصلت بالفور لإطلاق النار بشكل مباشر وبطريقة متعمّدة للقتل نحوه .

المصادر ذاتها اكدت عن سقوط احد مرافقي صامدسناح. شهيدا وجرح إثنين آخرين نتيجة النيران الكثيفة بجميع انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومن إتجاهات متعدّدة .

وأشارت المصادر انه حين علم سناح انه فخ لتصفيته تمكن من الإنسحاب الى موقع آخر وأستغل سيارة مدنية أخرى للركوب فيها ونقل جثة الشهيد والجرحى على متنها وإيصالهم للمستشفى ، وبفضل قُدرة قادر مُقتدر نجا القائدصامدسناح بأعجوبة وموت مُحقق .

واضافت المصادر فإن صامد سناح يحظى بقبول واحترام كبير من ابناء عدن للأخلاق والتعامل الجيد مع الجميع حيث تم إستهدافه وتصفيته بالرصاص وتلاه استهداف معنوي من خلال تلفيق التهم وتزييف الاخبار .

وكذٌبت المصادر مانشرته بعض مواقع الأخبار من أخبار تم طبخها للنيل من صامد حيث تم وصفها بالأكاذيب المكشوفة على قائد يعمل ليل نهار على حفظ الأمن