’’شوقي هائل سعيد‘‘ يصل بشكل مفاجئ إلى صنعاء ومصادر تكشف عن السبب ..(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - خصص بالبنك call centerكأول وأحدث مركز اتصال لخدمات العملاء في القطاع المصرفي في اليمن عبر الهاتف وبأحدث التقنيات العالميةمجانا. وقال الأستاذ شوقي أحمد هائل نائب رئيس مجلس الإدارة في حفل التدشين الذي جرى بالإدارة العامة للبنك بصنعاء إن خطوة إنشاء مركز الاتصال المتخصص للعملاءتأتي تأكيدا على التزام قيادة بنك التضامن بتقديم ارقى الخدمات والمنتجات المصرفيةالإسلامية التي تلبي تطلعات عملائه وتحقيق اعلى درجات الرضا لديهم. وأكد شوقي أن قيادة بنك التضامن حريصةكل الحرص على إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدماتالمصرفية والمنتجات المبتكرة لكافة عملائه بفعالية وأمان ضمن خطتها التطويرية لتحديث البنية التحتية الشاملة للبنك تحت شعار (رؤية جديدة للمستقبل “. ومضى يقول: إن مركز الاتصال وعبر كادره المتمكن والمدرب تدريبا تقنيا عاليا سيقدم وعلى مدار الساعة المساعدة المطلوبة لكافة العملاء وطالبي الخدمة والرد على استفساراتهم وحل الإشكاليات التي تواجههم من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 8001010من أي مكان في الجمهورية.



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