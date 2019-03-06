بسبب قضية ثأر.. قتيلان بينهم امرأة باندلاع اشتباكات مسلحة وسط تعز يمن شباب نت: تعز - خاص الثلاثاء, 05 مارس, 2019 - 10:25 مساءً [ قلعة القاهرة بمدينة تعز ] قُتل جندي وامرأة، مساء الثلاثاء، باشتباكات مسلحة وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر أمنية لـ " يمن شباب نت" إن اشتباكات مسلحة اندلعت جوار صالة حواء في منطقة وادي القاضي ما أدى إلى مقتل جندي يدعى "سامح الحاشدي" وإصابة امرأة تدعى "مفضلة".



وأضافت المصادر "أن أسباب الاشتباكات تعود إلى قضية ثأر سابقة بين الطرفين الذين ينتميان لمنطقة الوازعية، موضحة أن الاشتباكات اندلعت أثناء مهاجمة الطرف الأول مراسيم احتفال زفاف الطرف الثاني في صالة حواء".



وذكرت المصادر "أن الحملة الأمنية تحركت على الفور إلى منطقة الحادثة وألقت القبض على ثلاثة مسلحين متورطين في الحادثة". كلمات مفتاحية : تعز

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