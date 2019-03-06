محتجون يقطعون شوارع "سيئون" الرئيسية تنديداً بالاختلالات الأمنية

قطع محتجون اليوم الثلاثاء، الشوارع الرئيسية بمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت "شرقي اليمن"، احتجاجاً على الاختلالات الأمنية بوادي حضرموت.

وقال مراسل "يمن شباب نت" بأن محتجين أقدموا صباح اليوم على قطع الطرقات الرئيسية، بمدينة سيئون وذلك بإضرام النار في إطار السيارات، ما تسبب ذلك في ازدحام السيارات.

وتزامن مع نشوب أعمال شغب بقطع الطرقات انتشار للجيش في شوارع المدينة.

وتأتي هذه التطورات والاحتجاجات عقب دعوة اطلقتها مجموعة تسمي نفسها "شباب الغضب" بسيئون لتنفيذ عصيان مدني شامل بالمدينة مع استثناء طوارئ الصحة و الكهرباء والمياه.

وشهد وادي وصحراء حضرموت الاسبوع الفائت مقتل جنديين من قبل عناصر ومسلحين مجهولين.