السقاف يزور معرض الكتاب الثاني بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا

أجرى علوي سقاف العيدروس مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت يرافقه سعيد صالح باحفي مدير العلاقات العامة، وتوفيق العلوي مدير المنظمة زيارة لمعرض الكتاب الثاني الذي تحتضنه الجامعة بمنطقة بويش بالمكلا الذي تنظمه منظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والالكترونية باليمن بالتعاون والتنسيق مع مركز الاستشارات والتنمية.

وطاف مدير الجامعة ومرافقيه على اجنحة واقسام المعرض الذي يضم أكثر من 500 عنوان في المجالات الدينية والتنمية البشرية وتطوير الذات والروايات والفلسفة والشعر واللغة العربية والانجليزية وكتب خاصة بالأطفال ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام .

ويأتي هذا المعرض امتداداً لفعالياته حيث اقيمت المرحلة الأولى للمعرض بمركز الاستشارات والتنمية بمدينة المكلا التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وشهد المعرض اقبالاً كبيرا للزائرين من طلاب الجامعات والثانوية والمدارس والنساء والأطفال وحثوا الطلاب والطالبات إلى استغلال فترة المعرض والاستفادة من الكتب العلمية التي لها علاقة بتخصصاتهم العلمية .

والجدير بالذكر أن المعرض يأتي في إطار الشراكة بين جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت ومنظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والالكترونية باليمن لما من شأنه خدمة طلاب الجامعة .