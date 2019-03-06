جدل حضرمي كبير بسبب الموقع الجغرافي لمنطقة 'بطيمة'

تدارس لقاء عقد بمدينة سيئون في حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، إشكالية تبعية منطقة بطيمة المعروفة بـ أبوظبي الواقعة في الهضبة الغربية بحضرموت.

وجرى في اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، ومدير عام مديرية وادي العين وحوره سالم باوزير، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء وأعيان المديرية تشكيل لجنة لمقابلة محافظ المحافظة لإعادة النظر في الإجراء الإداري بشأن تبعية تلك المنطقة باعتمادها تابعة إداريا لمديرية غيل باوزير بساحل حضرموت.

وأبدى الحاضرون جملة من الملاحظات والوثائق والأدلة التي توضح بأن منطقة بطيمة المعروفة بـ ( أبوظبي) تابعة إداريا لمديرية وادي العين وحوره .

وأوضح وكيل المحافظة بأن لقاء اللجنة بمحافظة المحافظة سيسهم بشكل كبير في توضيح الصورة العامة وإزالة اللبس حول قضية تبعية تلك المنطقة وإتخاذ إجراءات مناسبة بهذا الخصوص في الأيام القادمة.