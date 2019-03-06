صحيفة إماراتية: "الباليستي" آخر أوراق الحوثي في كشر

وصفت صحيفة البيان الاماراتية اليوم الاربعاء أن استخدام مليشيا الحوثي لثلاثة صواريخ باليستية في قصف قرى كشر هي اخر اوراقهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت بثلاثة صواريخ باليستية أطلقت من مديرية عبس الواقعة على ساحل البحر الأحمر واستهدفت أطراف مديرية كشر خلال الساعات الماضية كان آخرها فجر أمس واستهدفت منطقة العبيسة، كما قصفت بالمدفعية والدبابات القرى السكنية بشكل هستيري وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمدمرة رداً على هزيمتها.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قبائل حجور تصدت لثاني أكبر هجوم لميليشيا الحوثي مسنودة بالمدفعية والدبابات بهدف استعادة حصن وجبل المنصورة ووادي دوبع وجبل النحر والحديتين في المنطقة العبيسة بمديرية كشر وعقب صد الهجوم استعادت القبائل جبل العصابة المحاذي لجبل الصمعر، والاستيلاء على إحدى دبابات عناصر الميليشيا الحوثية في شرق جبل ‎جمانة وجبل العرام.

وقدرت المصادر مصرع نحو 75 من أفراد الميليشيا المشاركين بالمهجوم الذي جاء بعد أيام من الحشود التي نفذتها الميليشيا والتحريض على الفتنة التي دعا لها زعيم الميليشيا تحت مسمى ميثاق الشرف القبلي.

إلى ذلك، حرر الجيش الوطني مسنوداً بطيران ومدفعية قوات التحالف، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعده. وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح أن ألوية الجيش الوطني في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغته على مواقع الميليشيا وقامت بتصفية الجيوب في «آل زماح» و«آل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم.

وبهذه التقدمات اعتبر العميد البرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.