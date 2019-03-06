متظاهرون يستهدفون طقما عسكريا في عدن

اكدت مصادر اعلامية عن تعرض طقم أمني في الساعات الأولى مِن صباح اليوم الاربعاء، لِكمين مُفاجئ بساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

وقالت المصادر إن: "الاشتباكات التي سمعت في مديرية خور مكسر كانت بسبب قيام مسلحين مدنيين بإطلاق النار على طقم أمني تابع لقوات الطوارئ التابعة للحزام الامني، كان مارٍا بجانب منزل الرئيس هادي وفندق سماء الامارات الواقعان على مشارف كورنيش ساحل العرب بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن".

وأضاف المصدر المسئول، أن: "الطقم كان يقوم بمُهمة وبدورة اعتيادية من أجل الحفاظ على الأمان في كورنيش العرب، وبِهدف تتبع أي عصابات تقتطع الطريق بِهدف السِرقة وما إلى ذلك".

واستنكر المصدر، أن: "الطقم الأمني لم يقترب من منطقة الاحتجاجات حرصًا على عدم المواجهة مع المحتجين، إلّا أن مسلحين حاولوا الاعتداء على الطقم في منطقة بعيده عن الاحتجاج" حَسب قولِه.

ولم يوضح المصدر ما إذا سقط قَتلى أو جرحى مِن الجُنود، جراء الكمين والاستهداف.